Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

Preocupado por la agenda laboral que prepara el gobierno está el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz (PS). El concepto de empleabilidad le preocupa, puesto que, bajo su óptica, eso puede significar precariedad. “La empleabilidad significa trabajar por hora, trabajar sin contrato, es decir, que el gobierno está con la idea de que todas las personas trabajen y nosotros queremos que todas las personas trabajen, pero bajo ciertas condiciones”.

¿Qué le parece que el gobierno haya anticipado que el reajuste del sector público iba a ser solo por IPC?

No lo tomamos de buena forma, porque los ministros, las autoridades no pueden adelantar los resultados de un proceso de negociación histórica que ha tenido el sector público con el gobierno, a decir que se va a reajustar solamente el IPC. Por tanto, entendemos que no es un buen camino, porque mata las negociaciones. Porque, además, la negociación del sector público involucra no solo el monto, sino que otros temas como el incentivo al retiro, la estabilidad laboral, reconocimiento de la carrera funcionaria, son una serie de elementos. No es un buen camino que la autoridad, por la prensa, diga que no va a haber un reajuste más allá del IPC.

El gobierno presentó la semana pasada indicaciones al proyecto de ley de sala cuna, ¿qué análisis tiene?

Nos parece bien que se elimine el castigo que existe para las mujeres en el sentido de que si una empresa contrataba a 20 mujeres tenía que tener sala cuna y eso generaba un desincentivo para contratar a mujeres. Ahora eso no está. Sin embargo, vemos con preocupación el hecho de que con la misma cotización que se destinaba para el seguro de cesantía ahora se vaya a financiar este fondo de sala cuna. Se está desvistiendo un santo para vestir a otro.

Santiago 1 de mayo 2026. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convoca a la tradicional marcha del Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

¿Cómo ve la agenda laboral del gobierno?

En la agenda laboral del gobierno tenemos una diferencia de fondo. El gobierno está planteando el concepto de la empleabilidad y nosotros de trabajo decente. Y entre ambos conceptos hay un abismo: la empleabilidad significa trabajar por hora, trabajar sin contrato, es decir, que el gobierno está con la idea de que todas las personas trabajen y nosotros queremos que todas las personas trabajen, pero bajo ciertas condiciones.

En ese sentido, ¿ustedes dicen que el gobierno pone énfasis en generar empleo, pero no en qué tipo de empleo?

Si, un ejemplo de aquello es el crédito tributario al empleo. El gobierno le dará un subsidio del 15% a las empresas, y ahí nuestra preocupación es que las empresas empiecen a contratar por el mínimo, a bajar los estándares y empiezan a contratar por el mínimo para obtener el subsidio. Esas son nuestras preocupaciones. No estamos en contra de todo, sino que tratando de defender los mínimos comunes. Queremos que, con su trabajo, la persona tenga la posibilidad de tener calidad de vida, de subsistir y no vivir de subsidio para mantener a su familia.

¿Les preocupa esa agenda a los trabajadores?

Nosotros nos hemos enterado por la prensa que el gobierno habla de empleabilidad, de adaptabilidad, flexibilidad, subcontratación y todo eso nos suena a precariedad. Esos conceptos están catalogados por la Organización Internacional del Trabajo como empleo precario. Y cuando el gobierno lo dice, a nosotros nos pone alerta, porque no sabemos el trasfondo o los contenidos que lleva ello. Pero en esto también hay que reconocer que el gobierno tiene derecho a hacer esa propuesta a la ciudadanía, porque fue electo democráticamente y nosotros tenemos el derecho de decir que no estamos de acuerdo.

Para ustedes, el hecho de que se avance en flexibilidad laboral, ¿es precarizar el empleo?

Lo dice la OIT y le hemos dicho al ministro del Trabajo, Tomás Rau, que nosotros no compartíamos la empleabilidad por empleabilidad, sino que creemos en el marco de la legislación internacional del trabajo con condiciones, porque la empleabilidad también son horas, son trabajar por horas. Y creemos que trabajar por horas es precariedad. Pero no solo la agenda legislativa del gobierno nos preocupa, sino que también ahora los parlamentarios de RN apoyados por la UDI y Republicanos han estado muy creativos y han ingresa una serie de proyectos. Uno de ellos apunta modificar el artículo 161 para poner como concepto de despido la productividad del trabajador, pero cómo se define, cómo se calcula. Y hay otro proyecto que busca la transparencia sindical, es decir, ¿se van inmiscuir en cómo el sindicalismo gasta las cuotas sindicales? hay una serie de proyectos que nos preocupa.

Otro de los temas que el gobierno ha dicho que modificará es la Ley Karin para hacer más efectiva su aplicación, ¿qué análisis hacen de esa ley y de lo que quiere hacer el Ejecutivo?

La semana pasada tuvimos una reunión en el marco del Consejo Superior Laboral donde el subsecretario Gustavo Rosende informó por qué había retirado el reglamento de la Ley Karin de la Contraloría. En esa reunión nos pidió hacer un conversatorio entre la CPC, la CUT y el gobierno en el marco del Consejo Superior Laboral para ir consensuando las medidas poder entregar opinión para el contenido del reglamento. Es una buena iniciativa la que está haciendo el subsecretario Rosende de compartir los contenidos y también construir hacia los contenidos del reglamento de la Ley Karin.