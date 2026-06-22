Argentina de Messi y Francia de Mbappé van por la clasificación: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial vive la segunda fecha. Argentina se mide ante Austria a las 13:00 horas. La Albiceleste va por su segundo triunfo.
Más tarde, Francia enfrentará a Irak con la misión de buscar una nueva victoria.
Argentina vs. Austria - 13 horas
El encuentro por el Grupo J se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.
Francia vs. Irak - 17 horas
El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Phidadelphia Stadium.
Noruega vs. Senegal - 20 horas
El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en New York-New Jersey Stadium.
Jordaniva vs. Argelia - 23 horas
El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en San Francisco Bay Arena Stadium.
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