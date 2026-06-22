Argentina de Messi y Francia de Mbappé van por la clasificación: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial.

El Mundial vive la segunda fecha. Argentina se mide ante Austria a las 13:00 horas. La Albiceleste va por su segundo triunfo.

Más tarde, Francia enfrentará a Irak con la misión de buscar una nueva victoria.

Argentina vs. Austria - 13 horas

El encuentro por el Grupo J se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.

Francia vs. Irak - 17 horas

El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Phidadelphia Stadium.

Noruega vs. Senegal - 20 horas

El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en New York-New Jersey Stadium.

Jordaniva vs. Argelia - 23 horas

El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en San Francisco Bay Arena Stadium.