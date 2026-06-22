Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

Durante la jornada de este lunes, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció su dimisión en el cargo a tan sólo 717 días de haber asumido.

Con esto Starmer se convierte en el sexto primer ministro en dejar el poder en la última década, periodo que comenzó con la salida de David Cameron tras el referéndum del Brexit en 2016.

Desde entonces, el Reino Unido ha visto pasar por el número 10 de Downing Street a Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer, mientras se prepara para la llegada de un séptimo jefe de Gobierno.

La dimisión de Starmer lo convierte de esta forma en el tercer primer ministro que menos tiempo ha durado en el cargo en los últimos años, ubicándose por detrás de Liz Truss, que duró tan sólo 49 días y Rishi Sunak, que estuvo 619 días (1 año, 8 meses y 10 días).

Según The New York Times, aún no está claro cuándo Starmer dejará Downing Street. El premier ha declarado que quiere que el plazo para presentar candidaturas para su sucesor se abra el 9 de julio y se cierre durante el receso de verano del Parlamento.

Starmer renuncia tras el desplome del Partido Laborista en las elecciones municipales de Inglaterra y en los comicios autonómicos de Escocia y Gales, celebrados el pasado 7 de mayo, lo que terminó por debilitar su posición.

Las razones tras la renuncia

Desde entonces, el primer ministro enfrentó una creciente rebelión interna que logró contener durante varias semanas, hasta que la victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield.

Al fiasco en los comicios le siguió la dimisión de varios miembros de su gabinete, incluyendo el ministro de Sanidad Wes Streeting, visto como un potencial rival en las primarias, o el ministro de Defensa, John Healy, figura clave en un gobierno que ha elevado el aumento militar y liderado el refuerzo del apoyo europeo a Ucrania.

A todo esto se sumó el controvertido nombramiento del exembajador de Reino Unido en Washington Peter Mandelson, y las críticas del ex primer ministro Tony Blair que cuestionó que Starmer no contaba con un plan claro de gobierno y reclamó un debate interno en el laborismo para “elegir una dirección”.