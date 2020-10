Billy Crudup negocia para volver como el padre de Barry Allen en la película de The Flash

Aunque se suponía que tenía un contrato firmado, ahora en The Hollywood Reporter indicaron que el actor Billy Crudup (Almost Famous, Watchmen) está en negociaciones para volver a interpretar al padre de Barry Allen (Ezra Miller) en la largamente esperada película centrada en The Flash.

Obviamente Crudup ha estado ligado al proyecto desde el año 2016, interpretando por primera vez a Henry Allen en la película de Justice League. Pero el actor tenía el trato para ser parte en la versión de la película que iba a dirigir Rick Famuyiwa y que posteriormente fue tomada por la dupla conformada por John Francis Daley y Jonathan Goldstein. Obviamente esas postergaciones dieron pie a esta nueva negociación.

Andy Muschietti en definitiva hará la película, que contempla una filmación en Londres en 2021 y abordará una historia ligada al multiverso, ya que uno de los personajes principales será el Bruce Wayne interpretado por Michael Keaton. Ben Affleck también volverá para una breve participación.

“El guión, cuyo último borrador fue escrito por Christina Hodson, ve a Flash retroceder en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, un acto que demuestra tener consecuencias no deseadas para su línea de tiempo", explican en THR, dando cuenta de una base de historia inspirada en el cómic Flashpoint, aunque no habrá una adaptación directa.