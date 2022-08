Black Adam habría añadido una nueva escena post-créditos para establecer su sitio en el Universo DC

Por ahora el único gran cameo confirmado para la película de Black Adam es la aparición de Viola Davis como Amanda Waller siguiendo sus incursiones como el personaje en Suicide Squad (2016), The Suicide Squad (2021) y Peacemaker (2022).

No obstante, un nuevo reporte sostiene que recientemente Black Adam habría añadido otro elemento para esclarecer su vínculo con el Universo DC.

Según The Hollywood Reporter, en junio se realizó una nueva prueba de audiencia de Black Adam y en aquella función se incluyó “una nueva escena post- créditos que introduce un nuevo elemento al lugar de (la película de Dwayne Johonson) en el Universo DC”.

Por supuesto, no faltarán quienes inmediatamente salten a las especulaciones de cameos de Superman o Shazam. Pero por ahora nada en el artículo de The Hollywood Reporter indica que ese podría ser el caso. De hecho, la información no detalla si ese “elemento” es un cameo, un diálogo o un simple artilugio.

En ese sentido, lo mejor sería moderar las expectativas y seguir esperando hasta octubre para ver qué ofrecerá la película de Black Adam protagonizada por Dwayne Johonson y dirigida por Jaume Collet-Serra.