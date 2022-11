Black Panther: Wakanda Forever eclipsó en solo tres días todo lo que ha recaudado Black Adam

Con lo recaudado solo en su primer fin de semana, Black Panther: Wakanda Forever no tuvo problemas para superar todo lo que ha recaudado Black Adam desde su estreno en octubre pasado en Estados Unidos.

La nueva película de Marvel Studios concretó uno de los lanzamientos cinematográficos más exitosos del año, al recaudar $180 millones de dólares en sus primeros tres días en Norteamérica. A lo anterior se deben agregar $150 millones de dólares del mercado internacional, lo que significó una recaudación total de $300 millones de dólares.

En comparación, Black Adam ha recaudado $352 millones de dólares en poco más de tres semanas, por lo que lo nuevo de Marvel Studios no tendrá problemas para instalarse como la película de superhéroes más exitosa del segundo semestre.

Al mismo tiempo, las cifras de la nueva película de Wakanda la sitúan como el segundo mejor lanzamiento del año en Estados Unidos, solo siendo superada por otra producción de Marvel: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En todo ese escenario, por ahora las proyecciones estiman que esta nueva película tendrá buenos números en lo que resta del año, aunque no está claro si la producción podrá unirse a Top Gun: Maverick y Jurassic World: Dominion para superar los mil millones de dólares, una barrera bastante difícil de sobrepasar en tiempos de pandemia.

El principal impedimento sería que Wakanda Forever no será estrenada ni en China ni en Rusia, dos mercados importantes que sumaron más de $120 millones para la primera Black Panther.