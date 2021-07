Black Widow con Premier Access y Cruella para todos los suscriptores destacan en los estrenos de Disney Plus para julio

Como Loki comenzó su recta final y aún falta un buen trecho para el estreno de The Book of Boba Fett, probablemente ya hay personas que se están preguntando para qué podrán usar su suscripción de Disney Plus durante el próximo mes de julio.

Aunque en el séptimo mes del año no habrán nuevas series de Marvel Studios ni Star Wars, la casa de Mickey Mouse quiere atraer a los suscriptores de su streaming con ofertas marcadas por lo que habría sido su cartelera cinematográfica para 2020.

Así, entre lo más destacado de la oferta de Disney Plus para julio evidentemente figura el postergado estreno de la película de Black Widow que finalmente se podrá ver a partir del próximo 9 de julio. Pero la nueva cinta de Marvel Studios no llegará gratis al streaming y, en paralelo a la suscripción, los fanáticos del MCU tendrán que pagar un cargo adicional para ver esta entrega ambientada entre Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity war.

De hecho Black Widow no será la única película que se estrenará mediante el denominado sistema “Premier Access” de Disney Plus ya que Jungle Cruise, la nueva cinta de Dwayne Johnson y Emily Blunt también debutará en ese formato. Todo mientras que Cruella, la película protagonizada por Emma Stone que fue lanzada con esa dinámica en mayo, finalmente llegará para todos los suscriptores de Disney Plus sin cargo adicional.

Y, mientras eso es lo más llamativo por el lado de las películas, en el apartado de las series las novedades de Disney Plus contemplan a las nuevas series de Chip y Dale, Socios y sabuesos y Monster Inc que ahora debutarán durante los días miércoles por cortesía de Loki.

Para más detalles, a continuación pueden revisar los estrenos de Disney Plus para julio de 2021:

Películas

Black Widow - 9 de julio (Premier Access)

El Mundo Miraculous: Shanghái, la leyenda de LadyDragon -9 de julio

Cruella -16 de julio

Jugando con tiburones - 23 de julio

Jungle Cruise - 30 de julio (Premier Access)

Series

Monsters at Work - 7 de julio

Sydney como Max (Temporada 2) - 14 de julio

Juegos mentales (Temporada 8) - 14 de julio

Detrás de las atracciones Disney - 21 de julio

Socios y sabuesos - 21 de julio

Pair of Kings (Temporadas 1 a la 3) - 21 de julio

Astrónomos ancestrales - 23 de julio

Abriendo el juego con Robin Roberts -28 de julio

Rocketeer -28 de julio

Chip y Dale -28 de julio

Documentales, cortos y otros

Violetta Live - 2 de julio

Doble de riesgo - 23 de julio

El maravilloso mundo de Mickey - Colección de cortos Disney+ (Parte 2) - 28 de julio