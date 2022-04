Blake Lively hará su debut como directora con la adaptación del cómic Seconds de Bryan Lee O’Malley

Blake Lively continuará su carrera como directora con su primera película. Después de comandar el video de “I Bet You Think About Me” para Taylor Swift, la actriz hará su debut en el terreno de la dirección de películas con una adaptación de Seconds, un cómic creado por Bryan Lee O’Malley.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Lively será la encargada de dirigir la adaptación de Seconds que a su vez contará con un guión de Edgar Wright, quien ya llevó otro trabajo de Bryan Lee O’Malley a la pantalla grande en la ya famosa Scott Pilgrim vs. the World.

Si no están familiarizados con la historia de Seconds, cabe recordar que esta novela gráfica gira en torno a la historia de Katie Clay, una joven que puede arreglar sus errores del pasado al escribir en un cuaderno, comer un champiñón y dormir. Pero Clay intenta hacer que su vida sea perfecta y eventualmente genera más problemas de los que tenía en un principio destruyendo la continuidad del tiempo y el espacio.

La película de Seconds será amparada por Searchlight, pero aún no tiene una fecha de estreno.