Boba Fett podría tener su propia serie en Disney Plus

Durante los últimos años han existido un montón de reportes, rumores e informaciones en torno a proyectos de Star Wars centrados en Boba Fett. Pero aunque aparentemente ninguna de esas iniciativas prosperó, un nuevo artículo de Deadline plantea ahora Boba Fett no solo podría tener su propia serie en Disney Plus, sino que ese proyecto también podría comenzar a convertirse en realidad desde la próxima semana.

Esta información fue revelada por aquel portal en medio de un artículo sobre el inminente inicio de las filmaciones de la tercera temporada de The Mandalorian, donde señaló que la confusión con la fecha de inicio del rodaje de las próxima aventuras del Mando podría responder al desarrollo de una nueva serie centrada en Boba Fett.

En ese sentido, es importante destacar que aunque Deadline señala que la supuesta serie de Boba Fett podría comenzar a avanzar este mes de noviembre, el medio aún no da nada por sentado y este proyecto que se presentaría como un spin-off de The Mandalorian bien podría ser descartado.

Pero, asumiendo que la miniserie de Boba Fett se concreta, Temuera Morrison interpretaría al personaje y sería parte de los múltiples spin-offs que Disney estaría considerando.

No obstante, aunque el proyecto de Boba Fett estaría sobre la mesa, Deadline señaló que el rumoreado spin-off centrado en Cara Dune (Gina Carano) y Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) no estaría en desarrollo. “Tal proyecto no parece ser real, al menos por ahora”, sentenció el reporte.