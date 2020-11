La tercera temporada de The Mandalorian podría comenzar su producción este mes

La segunda temporada de The Mandalorian recién se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, sin embargo, actualmente los responsables de la serie estarían a punto de comenzar a trabajar el tercer ciclo.

De acuerdo a Deadline, si bien Disney Plus aún no anuncia oficialmente una tercera temporada de la serie, los próximos episodios llevan meses en pre-producción y, en el mejor de los escenarios, el rodaje podría comenzar la próxima semana, aunque eventualmente todo podría retrasarse hasta finales de noviembre o principios de diciembre.

En ese sentido, hay que recordar que previamente el showrunner de la serie, Jon Favreau, había comentado que el plan era filmar la tercera temporada de The Mandalorian durante este año y, antes del reporte de Deadline, The Mandalorian también apareció en Production Weekly, una publicación donde se señaló que la serie pretendía filmar pronto bajo el título provisional “Buccaneer”.

Pero, aunque todo esto sería un buen augurio para el futuro de la historia del Mando, Deadline también plantea que existe la posibilidad de que las filmaciones no comiencen hasta 2021.

El reporte apunta a que esas múltiples posibilidades y aparente confusión dentro de Lucasfilm podría atribuirse a otros planes derivados de la serie y concretamente señala que “una explicación podrían ser los rumores de que otro proyecto relacionado con The Mandalorian” que podría ser “posiblemente una miniserie de Boba Fett (que) se filmaría primero, a partir de la semana que viene, con la tercera temporada de The Mandalorian (filmándose) después de un descanso de un mes”.

Finalmente el reporte cierra planteando que se rumorea que Sophie Thatcher (When the Street Lights Go On, Chicago Med) podría sumarse al mundo de The Mandalorian pero aún no está claro si sería parte de la serie principal o un eventual spin-off.

La segunda temporada de The Mandalorian ya presentó su segundo episodio en Estados Unidos y la serie debutará este 17 de noviembre en Latinoamérica de la mano de Disney Plus.