Brian Cox está abierto a una película de Succession

Succession llegó a su fin tras cuatro temporadas y aunque muchos esperan ver más de la serie, por el momento la historia se encuentra cerrada.

En este sentido, Brian Cox, que interpreta a Logan Roy en la serie, fue consultado sobre una potencial película de la serie, señalando que “Si es lo suficientemente bueno y [el creador de la serie] Jesse Armstrong quiere hacerlo, podría hacerlo”.

El actor se refirió al respecto en conversación con Variety, donde a pesar de esto mencionó que la serie terminó en el momento justo. “Lo que me encanta de esto y lo que me encanta de Jesse Armstrong es que no pasamos de la fecha de caducidad. Muchos programas estadounidenses superan sus fechas de caducidad. Hemos dejado a la gente con ganas. Siempre quieres mantener a la gente con ganas”.

Succession comenzó su emisión en 2019 y culminó con su cuarta temporada en 2023.

En otro aspecto, Brian Cox recientemente tuvo una colaboración con Tekken 8, la próxima entrega del videojuego de lucha, donde narró la historia de los juegos previos.