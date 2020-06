Bruce Timm estaría trabajando en una nueva película animada de Batman

Tras el estreno de Justice League Dark: Apokolips War no se ha hablado mucho sobre el futuro de las películas animadas de DC y es que mientras está claro que pronto se presentará un nuevo proyecto protagonizado por Superman, por ahora no hay muchos detalles sobre las próximas producciones de este tipo.

Es por eso que un nuevo rumor impulsado por el portal Geeks Worldwide es tan llamativo ya que no solo plantea que una nueva película independiente estaría en desarrollo, sino que también plantea que esta sería comandada por nada más ni nada menos que Bruce Timm.

De acuerdo al portal, el responsable de Batman: la serie animada estaría trabajando en un nuevo proyecto llamado Batman: Soul of the Dragon, el cual se estrenaría directamente en el mercado hogareño y cuya trama se enfocaría en el entrenamiento en artes marciales de Bruce Wayne.

“En esta nueva versión de Batman, su entrenamiento en artes marciales se convierte en el foco”, dice el reporte de Geeks Worldwide. “Según los informes, la película se centrará en Batman, Bronze Tiger, Lady Shiva y Richard Dragon, ya que nos enteramos de que todos comparten un conocido común”.

“El maestro de artes marciales que entrenó no solo a Batman sino que también a este conjunto de villanos ha estado perdido durante varios años y en circunstancias misteriosas”, añade el reporte. “Cuando una reliquia maldita resurge, el misterio de su maestro muerto vuelve a abrirse y Batman y sus antiguos compañeros se enfrentan en la prueba final de sus habilidades de artes marciales para obtener el control de esta peligrosa reliquia”.

Batman: Soul of the Dragon se presentaría como una entrega amparada en la premisa de “Elseworlds”, es decir estaría fuera de las continuidades principales y por ahora es un proyecto que no está confirmado ni tampoco cuenta con un elenco vinculado.

Mientras todo permanece en el terreno de los rumores, Geeks Worldwide dice que la película podría debutar el próximo año.