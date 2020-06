Bruce Willis firmó un trato para seguir realizando películas de acción menores

A lo largo de su historia, la compañía productora Emmett/Furla Films ha estado detrás de películas como Narc, Rambo, Streets Kings, End of Watch, 2 Guns, Lone Survivor y Silence. Pero también han colaborado ampliamente con Bruce Willis durante la última década.

Son 17 producciones en total, incluyendo a 16 Blocks, Catch .44, Lay the Favorite, Fire with Fire, The Prince, Extraction, Marauders, First Kill, Acts of Violence, Reprisal y Trauma Center. Generalmente son apuestas con elementos de acción, pero que no están a la altura de la era dorada del actor. Las últimas, de hecho, han arribado directo a DVD y Blu-Ray.

La más reciente colaboración entre el actor y la compañía es una película llamada Midnight in the Switchgrass, que tuvo que paralizar sus filmaciones en Puerto Rico a raíz del COVID-19 y que es una apuesta que marcará el debut de Randall Emmett como director.

Pero mientras se preparan a volver con los trabajos en ese proyecto, Willia ya firmó un trato para seguir realizando producciones para la factoría EFF.

En Deadline explican que se trata de tres películas.

Out of Death: Dirigida por Mike Burns a partir de un guión de Bill Lawrence, su historia girará en torno a una excursionista interpretada por Jaime King, quien es testigo de un crimen mientras sube un cerro. A partir de ahí logrará escapar, convocando la ayuda de un guardabosques retirado (Willis)

Run of the Hitman. Sin director por ahora, la historia fue escrita por Stephen Cyrus y Billy Jau, centrándose en un mercenario creado genéticamente que debe detener a un oficial del gobierno que quiere quedarse con la organización de mercenarios.

Killing Field: Su historia fue escrita por Ross Peacock y aborda cómo la vida tranquila de una mujer cambia cuando un policía llega hasta su granja junto a dos peligrosos criminales.

Con suerte, alguna será realmente buena, como las antiguas películas de acción de Bruce Willis. Con menos suerte, solo serán como todo el resto de colaboraciones entre el actor y Emmett/Furla Films.