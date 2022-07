BRZRKR, el cómic de Keanu Reeves, tendrá un anime y una película live-action para Netflix

BRZRKR, el cómic creado por junto a Keanu Reeves junto a Matt Kindt y Ron Garney, tendrá una adaptación animada. Este jueves y en el marco de la presentación de ese título en la Comic-Con de San Diego se confirmaron los planes para lo que será una adaptación estilo anime.

Concretamente se anticipó que el anime de BRZRKR será desarrollado por Production I.G y, aunque recién está en sus primeras etapas de desarrollo, ya aseguró su continuidad por dos temporadas.

Durante el panel Reeves aseguró que el anime lo ha impactado como un narrador ya que permite realizar cosas en una escala y proyección que no se encuentra en otros sitios, y en el anime en general están algunas de las cosas más geniales que ha visto.

Pero eso no es todo porque durante la presentación de BRZRKR también se confirmó que hay planes para una película live-action basada en el cómic que será escrita por Mattson Tomlin (The Batman) y que será influenciada tanto por la filmografía de Reeves como por The Fountain y Tree of Life.

Si no están familiarizados con la premisa de BRZRKR, cabe señalar que este cómic publicado por Boom Studios! gira en torno a un sujeto (muy parecido al actor tras Neo) que acepta una serie de riesgosas misiones del gobierno con tal de describir el secreto para acabar con su inmortalidad.

“El hombre conocido solo como B. es mitad mortal y mitad Dios, maldito y obligado a la violencia... incluso a costa del sacrificio de su cordura. Pero después de vagar por el mundo durante siglos, es posible que B finalmente haya encontrado un refugio: trabajar para el gobierno de Estados Unidos para librar batallas demasiado violentas y peligrosas para cualquier otra persona. A cambio, a B se le concederá lo único que desea: la verdad sobre su interminable existencia empapada de sangre... y cómo acabar con ella”, dice la sinopsis del cómic.

La película y el anime de BRZRKR se presentarán mediante Netflix pero aún no fijan fechas para sus respectivos estrenos.