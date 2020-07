Byron Bernstein, el streamer conocido como Reckful, ha muerto

Byron Bernstein, el streamer que se hizo conocido bajo el nombre Reckful gracias a sus transmisiones de videojuegos en Twitch, falleció este 2 de julio a la edad de 31 años.

El deceso de Bernstein fue confirmado a través de redes sociales por Blue, su ex-pareja, y su amigo, Andy Milonakis.

“Si, es él. Él se fue”, escribió Blue antes de añadir: “He estado teniendo un ataque de pánico durante una hora. No sé que hacer”, en una publicación posterior.

“Con el corazón roto. Todavía en estado de shock, temía que este día pudiera llegar. RIP Byron, te amo”, señaló por su parte Milonakis.

Pese a que aún no hay informaciones oficiales respecto a la causa de muerte de Bernstein, reportes de Kotaku, Forbes y Dexerto indican que el streamer se habría suicidado.

Bernstein se hizo conocido entre la comunidad de fanáticos de los videojuegos como streamer y jugador profesional.

A lo largo de su carrera, Reckful consiguió destacar en títulos como World of Warcraft, Hearthstone y Asheron’s Call.

Además, desde 2018, Bernstein estaba trabajando en un videojuego llamado Everland, un MMO que quería que sirviera para “ayudar a las personas a encontrar amistad y un sentido de comunidad”.

Bernstein habló en diversas oportunidades sobre su batalla con la depresión y tanto en sus redes sociales como en sus videos abordó temas de salud mental.

De hecho, en enero de este año, compartió un video relatando que durante años había luchado con su salud mental pero que trabajar en su nuevo juego le había dado “un sentido de propósito”.

“En realidad estoy feliz día a día”, dijo Bernstein en el video. “Nunca me he sentido así en mi vida. No digo que va a durar para siempre, pero ahora estoy feliz”.

Actualmente el canal de Twitch de Bernstein está emitiendo repeticiones en su memoria bajo el título “RIP Reckful”.