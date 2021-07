“Cada trato tiene su precio”: The Witcher: Nightmare of the Wolf presenta nuevo adelanto

Buenas noticias para los fanáticos de The Witcher, y es que desde Netflix dieron a conocer un nuevo teaser de la película, The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Este nuevo adelanto del filme que llegará el 23 de agosto, se encuentra plagado de acción, a la vez que nos muestra algunos de los monstruos y personajes que lo protagonizarán. Con la trama centrada en los primeros años del mentor de Geralt of Rivia, Vesemir.

“El mundo de The WItcher se expande con este largometraje de anime en 2D que explora una nueva y poderosa amenaza que pone en jaque al Continente”, apunta la descripción del mismo en Netflix.

El estudio tras esta producción corresponde a Studio Mir, quien ya ha trabajado con Netflix en Dota: Dragon’s Blood y Voltron: Legendary Defender.