Cailee Spaeny podría protagonizar la película de Alien dirigida por Fede Álvarez

Los planes para la próxima película de Alien finalmente estarían avanzando. Meses después de que se revelara que Fede Álvarez (Don’t Breathe, Evil Dead [2013]) dirigirá la nueva entrega de la icónica saga de los xenomorfos, Deadline informó que Cailee Spaeny está negociando para protagonizar aquella historia.

Si bien por ahora no hay detalles sobre la trama de esta nueva película de Alien ni el papel que asumiría Spaeny, es preciso señalar que la actriz será Priscilla Presley en la película Priscilla de Sofia Coppola y también formará parte de Civil War de Alex Garland. Todo mientras sus trabajos anteriores incluyen roles en Mare of Easttown y How It Ends.

Esta nueva película de Alien no está vinculada con la serie que está desarrollando Noah Hawley para FX, pero bajo el amparo de 20th Century Studios contará con Ridley Scott como productor mediante su firma Scott Free.

La nueva cinta de Alien aún no tiene una fecha de estreno aunque el objetivo del estudio es que se filme a inicios de 2023.