Call of Duty: Black Ops Cold War requiere 250 GB en PC para la configuración en ‘Ultra’

Quedan tan sólo un par de semanas para la llegada de Call of Duty: Black Ops Cold War y desde Activision dieron a conocer cuando espacio requerirá el juego en PC, con la enorme suma de 250GB para aquellos que deseen jugar el juego con la configuración en ‘Ultra’.

Desde la compañía publicaron las especificaciones con una imagen, en una imagen donde se pueden ver los requisitos mínimos, los recomendados, y otras opciones, hasta llegar al Ultra RTX.

Las versiones anteriores, aunque no sobrepasan los 200 GB, no se quedan atrás pidiendo la enorme cantidad de 175 GB de espacio disponible. Este es el peso al momento del lanzamiento, por lo que no resultaría extraño que con actualizaciones este suba un poco más como ha ocurrido con CoD: Modern Warfare.

Cabe recordar que Black Ops Cold War permitirá a los jugadores desintalar los elementos que no utilicen, es así como sólo el multiplayer tendrá un peso de sólo 50GB, aunque claro, cuando quieras acceder a la campaña o el modo Zombies, tendrás que descargarlos.

Call of Duty: Black Ops Cold War ñlllegará el próximo 13 de noviembre a PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S.