Call of Duty de 2022 podría ser una secuela de Modern Warfare

Aún no se lanza Call of Duty: Vanguard, pero ya han comenzado a surgir los primeros rumores relacinados con la entrega que llegará en 2022, y es que según una reciente información el juego sería una secuela de Call of Duty: Modern Warfare de 2019.

La información proviene del el filtrador de Call of Duty y Battlefield, Tom Henderson, quien además señaló que por el momento el juego tendría por nombre clave Project Cortez.

“Parece que Call of Duty: 2022 tiene el nombre en código de Proyecto Cortez. Se espera que sea una secuela de Modern Warfare 2019, escribió a través de Twittter.

Posteriormente en otro mensaje señaló que las próximas dos entregas de la serie (2022 y 2023), tendrán “las botas en el suelo”, es decir no contarán con mecánicas futuristas.

En el caso de la próxima entrega de la saga, Call of Duty: Vanguard, esta se lanzará el próximo 5 de noviembre.