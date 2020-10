Call of Duty: Modern Warfare permitirá desintalar modos que no utilices en PC

Call of Duty: Mordern Warfare, cada vez pesa más con el nuevo contenido y las nuevas temporadas que van llegando. Es así como actualmente el juego supera los 200 GB y está generado problemas de espacio A más de algún usuario. Ante esto, es que desde Infinity Ward, permitirán a los usuarios el disminuir el tamaño del juego eliminando los modos que no quieran tener o no utilicen.

Este cambio llegará de la mano del parche 1,28, el cual estará disponible a partir de hoy y permitirá personalizar de esta forma la instalación, liberando espacio en los discos.

La información la había anticipado el director de producción del juego, Paul Haile, quien ayer escribía a través de Twitter que “la actualización de mañana dispondrá de opciones desinstalación para los que tengan Modern Warfare en PC”.

Esta información, llega unos días después de que se diera a conocer que ya no era posible instalar Call of Duty: Modern Warfare en un disco SSD de 250 GB.

Cabe mencionar que el principal problema del juego, es que exigía la instalación de la campaña, el multijugador e incluso el Battle Royale, Warzone, con lo cual el juego pesaba bastante, sin posibilidad de escoger alguno de estos.