Carl Weathers confirmó que ya comenzó el trabajo en la tercera temporada de The Mandalorian

Pese a que aún no hay un anuncio oficial por parte del equipo de producción o Disney Plus, todo apunta a que la tercera temporada de The Mandalorian ya comenzó sus filmaciones.

Después de todo, aunque Pedro Pascal continuaría filmando la serie de The Last of Us en estos momentos, recientemente Carl Weathers comentó que su parte del rodaje arrancará esta semana.

Concretamente, en un tweet publicado el pasado 12 de octubre, Weathers escribió: “Mandalorian, la temporada 3 comienza mañana para mí. Greef Karga volverá a Disney +”.

Es decir, ya habrían filmaciones en marcha para el próximo ciclo de The Mandalorian, por lo que aunque se desconoce exactamente qué día arrancó el rodaje para los nuevos episodios de la serie, todo apunta a que esa parte de la producción finalmente está avanzando.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la tercera temporada de The Mandalorian, por lo que más allá de lo que se puede deducir en base al final de la temporada anterior, Lucasfilm ha mantenido un estricto hermetismo en torno a las próximas aventuras del Mando y Grogu.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha de estreno concreta, pero se espera que llegue durante el próximo año a Disney Plus.