Cary Elwes no está interesado en un potencial reinicio de La princesa prometida: “No es una buena idea intentar volver a visitarla”

De un tiempo a esta parte los reinicios y remakes de series y películas populares se han vuelto pan de cada día. Si no lo creen es solo cosa de pensar en todas las versiones live-action que Disney ha presentado y esta planeando realizar con sus películas animadas o recordar los recientes anuncios sobre el desarrollo de reinicios de Alerta Máxima y Highlander.

En ese sentido, actualmente existen varias sagas que ni los fanáticos ni los equipos creativos que las desarrollaron originalmente quieren que tengan nuevas versiones y una de ellas es nada más ni nada menos que La princesa prometida.

Si bien actualmente no hay nada definitivo sobre una potencial nueva versión de La princesa prometida, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el actor Cary Elwes reiteró que no quiere ver un reinicio de aquella clásica cinta de 1987.

Concretamente, al ser consultado sobre su opinión respecto a un potencial reinicio de La Princesa Prometida, Elwes planteó que entiende el interés de los estudios por ese tipo de apuestas. Sin embargo, no cree que sea una buena idea entrometerse con una producción tan querida.

“Para los estudios, el costo de la promoción y la publicidad se ha vuelto tan prohibitivo ahora que quieren reducirlo. Su sentimiento es que cuando reinician o hacen un remake, tienen un público objetivo, por lo que no tienen que gastar tanto en marketing”, señaló Elwes. “Entonces entiendo la motivación. Pero mi teoría es, mira, si la película es popular y está bien hecha, y a la gente le encanta, creo que es mejor dejarla en paz. Si una película ha aterrizado en los corazones del público, entonces, para mí, no es una buena idea intentar volver a visitarla”.

Elwes ciertamente tiene un punto que se podría aplicar a una amplia gama de producciones que simplemente se deberían dejar solas, pero claro, como él mismo señala, los intereses económicos de los estudios siempre serán un factor.