CBS dio luz verde a la serie sobre Clarice Starling

La cadena CBS aprobó el piloto de Clarice, la serie que funcionará como una secuela de El Silencio de los Inocentes, por lo que ya es un hecho que habrá a lo menos una primera temporada completa de este proyecto.

The Hollywood Reporter informó que la serie ya tiene la luz verde para ser parte de la temporada 2020-2021, por lo que sus trabajos se iniciarán en el corto plazo.

La serie tendrá a Rebecca Breeds (Pretty Little Liars) en rol de la agente de FBI, quien un año después de su encuentro con Lecter y la muerte de Buffalo Bill tendrá que continuar su búsqueda de asesinos seriales y depredadores sexuales mientras confronte las presiones políticas.

El elenco también incluirá a Kal Penn (Harold & Kumar Go to White Castle), Nick Sandow (Orange is the New Black) y Michael Cudlitz (The Walking Dead).

El proyecto cuenta con el amparo de los productores ejecutivos de “Star Trek: Discovery”, Alex Kurtzman, Jenny Lumet y Heather Kadin.