CD Projekt Red planea financiar al nuevo juego de mesa de The Witcher con una campaña de crowdfunding

CD Projekt Red y Go On Board anunciaron una colaboración para producir un nuevo juego de mesa basado en la franquicia de The Witcher, el cual está programado para abril de 2022 y se financiará mediante una campaña en Kickstarter que inicia en mayo de este año.

Según BoardgameGeek, The Witcher: Old World estará ambientado antes de la historia de Geralt de Rivia y se centrará en cinco escuelas rivales de witchers que lucharán contra monstruos y entre sí para determinar cuál es la mejor. El juego es para 2 a 5 jugadores y contará con un sistema de cartas y habilidades especiales para competir.

Aunque no es la primera vez que Go On Board financia un juego de mesa a través de crowdfunding, si llama la atención que lo hagan en colaboración con una compañía grande como CD Projekt Red. En Kotaku especulan que puede deberse al difícil momento que vive la compañía, luego del fallido lanzamiento de Cyberpunk 2077 y el reciente ciberataque que sufrieron, aunque eso no está confirmado.