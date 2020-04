Charlie Cox descartó el rumor: No será parte de la tercera Spider-Man de Tom Holland

Al parecer Charlie Cox finalmente no regresará como Matt Murdock en la secuela de Spider-Man: Far From Home. Luego una serie de rumores que sostenían que el actor que protagonizó la serie de Daredevil para Netflix aparecería en la tercera película del arácnido encabezada por Tom Holland, Cox aprovechó una entrevista para descartar esas afirmaciones.

En conversación con Comicbook, el actor dijo que no estaba al tanto de los reportes que clamaban que su versión de Matt Murdock aparecería como el abogado de Peter Parker en la nueva película.

“No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso”, comentó Cox. “Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”.

Los rumores respecto a una posible aparición de Cox en la próxima película de Spider-Man comenzaron en octubre del año pasado y fueron impulsados por portales como We Got This Covered y el filtrador Daniel PKR. No obstante, ya en este año volvieron reflotar de la mano de Kevin Smith.

En ese sentido, la supuesta participación de Cox en la secuela de Far From Home nunca se confirmó y aunque el actor sostiene que por ahora no hay nada, también aseguró que le gusta la idea de vincular a las canceladas series de Netflix con las películas de Marvel Studios.

“Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas que aparecían aquí y allá (en la series), pero debido a que estábamos en Netflix no pudimos hacer mucho por razones legales, no sé por qué”, sentenció Cox. “Pero me encanta la idea de que Jessica y Matt aparezcan en el fondo o que Matt sea un abogado que asesora a Peter Parker. Eso sería realmente genial”.

La nueva película de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland espera estrenarse en noviembre de 2021 y aunque aún no hay detalles concretos sobre su trama todo apunta a que tendrá que hacerse cargo de la revelación de la identidad secreta y acusación de asesinato contra Peter Parker.