Charlize Theron presentó su nueva apariencia para Rápidos y Furiosos 10

En The Fate of the Furious, la octava película de la saga de los Rápidos y Furiosos, Charlize Theron utilizó una apariencia marcada por los dreadlocks.

Luego, en F9, la actriz utilizó lo que en Chile se conoce como un corte de pelala, siguiendo la tendencia en donde la villana llamada Cipher, cambia de look con cada nueva película.

Y con esos antecedentes, obviamente Fast X, la próxima entrega de la saga, no faltarán el cambio de apariencia y así lo demostró la propia actriz a través de su cuenta de Instagram.

En una fotografía desde el set de la película, que ya comenzó sus filmaciones, Theron se presentó junto a la nueva adquisición del equipo: el actor Jason Momoa, quien interpretará al nuevo villano que le dará problemas a Toretto y su familia.

El personaje de Theron es una terrorista cibernética que debutó en la octava película y se instaló como alguien que ha estado detrás de todos los sucesos que han ocurrido desde la sexta película de la saga. Además, provocó la muerte de la madre de la hija de Dominic Toretto y movió los hilos para utilizar al hermano de este último.

Hace un par de días, la propia actriz presentó otra imagen recalcando que: “ella está de regreso”.