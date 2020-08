Cheetah está lista para atacar en la nueva estatua de Wonder Woman 1984 de Iron Studios

Después de un montón de filtraciones que adelantaron la apariencia de la villana, este fin de semana y en el marco del de evento virtual DC FanDome, finalmente se dio a conocer el primer vistazo oficial a Cheetah en Wonder Woman 1984.

Si ese primer acercamiento a la famosa villana de Wonder Woman que será interpretada por Kristen Wiig en el nueva película les gustó o simplemente quieren ver más de su diseño, probablemente la nueva figura de Iron Studios les llamará la atención.

En paralelo al lanzamiento del nuevo tráiler de la película, Iron Studios presentó sus figuras de Wonder Woman 1984 que incluyen a Cheetah y Diana.

La estatua de Cheetah muestra a la villana lista para atacar mientras da un salto sobre una especie piedra y saca a relucir sus atributos felinos como sus garras y su cola.

La figura no tiene textura, pero la impresión del pelaje de Cheetah se hace presente para ofrecer otro acercamiento a la nueva rival de la amazona.

Pero Cheetah no es la única protagonista de las figuras de Wonder Woman 1984 reveladas por Iron Studios y como señalamos anteriormente, esta colección también incluye a una estatua que muestra a la evolución de Diana presentando a Wonder Woman junto a una versión de ella misma cuando aún era una niña.

Como podrán notar, Wonder Woman luce el traje que vestirá en esta nueva película, mientras que la pequeña Diana está con el atuendo que usará en las escenas de los Juegos Olímpicos de las amazonas que también serán abordados en la secuela de la cinta de 2017.

La estatua de Wonder Woman costará $199,99 dólares, tendrá una escala de 1/10 y será lanzada en el segundo trimestre de 2021. Por su parte, la estatua de Cheetah tendrá un precio de $129,99 dólares, contará con una escala de 1/10, y se lanzará en el primer trimestre de 2021.

Después de varios retrasos, actualmente Wonder Woman 1984 planea estrenarse en octubre de este año.