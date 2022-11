Chris Evans reconoció que extraña interpretar al Capitán América en las películas de Marvel Studios

Aunque en varias oportunidades ha refutado los rumores que dicen que volverá a tomar el escudo, Chris Evans reconoció extraña interpretar al Capitán América en las películas de Marvel Studios.

En el contexto de una conversación con la revista People a propósito de su elección como el “Hombre más Sexy del Mundo 2022″, Evans abordó el tema del trabajo en uno de sus papeles más famosos: Capitán América/Steve Rogers.

Como recordarán, después de aparecer como el héroe en Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War y todas las películas de los Vengadores, Evans dejó el escudo del Centinela de la Libertad en Avengers: Endgame. Una cinta que se presentó casi 10 años después del debut del actor como el personaje.

En ese sentido, Evans contó que actualmente extraña sus días como superhéroe de Marvel

“Oh, Dios mío, serías un verdadero idiota si no lo disfrutaras. Te pagan por cuidarte y ser un superhéroe”, dijo el actor. “Esos es lo que (soñabas hacer) cuando eras niño. Corres por tu patio trasero y pretendes ser un personaje de cómics”.

“Ha sido una de las mayores alegrías de mi vida sumergirme y prepararme para esas películas. Son desafiantes, pero la belleza es que las películas son geniales y obtienes lo que pones. Ha sido una relación maravillosa y muy simbiótica, así que me ha encantado hacerlo. Cuando terminan las películas, estás muy feliz de tener un descanso, pero muy rápido lo extrañas. Lo extraño ahora. Pero estoy muy agradecido, muy feliz de haber sido parte de ellas”, sentenció.

En estos minutos el Universo de Marvel Studios tiene otro Capitán América con Sam Wilson (Anthony Mackie) quien será el protagonista de Captain America: New World Order. No obstante, aunque un regreso de Evans en esa u otras producciones ni siquiera es un rumor a estas alturas, estas declaraciones del actor perfectamente podrían dejar la puerta abierta a esa opción.