Chris Hemsworth dice que su regreso como Thor todavía no está asegurado: “He terminado mi carrera por el momento”

Thor es uno de los pocos integrantes de la formación original de los Vengadores que sigue vigente en el Universo de Marvel Studios. Sin embargo, Chris Hemsworth todavía no sabe cuándo podría regresar como el dios del trueno.

Esta semana Hemsworth participó de Good Morning America para promocionar su nuevo programa, Limitless, y al llegar al tema de Thor indicó que por ahora su retorno como el personaje no está asegurado

“No lo sé. He terminado mi carrera por el momento”, respondió Hemsworth al ser consultado sobre cuándo volverá como el personaje. “Pero nunca digas nunca, amo interpretar al personaje. Mi hija me dijo el otro día: ‘No papá, tienes que seguir haciéndolo, a la gente le gusta verte interpretar a Thor’. Entonces quién sabe”.

Probablemente Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, es el individuo que tiene la respuesta que Hemsworth no pudo o no quiso dar. No obstante, más allá del interés previo que Taika Waititi manifestó por una potencial Thor 5 todavía no hay nada oficial ni garantizado para esa cinta ni tampoco está claro si Thor será parte de Avengers: The Kang Dynasty, Avengers: Secret Wars u otro próximo proyecto del MCU. Pero claro el dios del trueno ya fue el primer personaje de Marvel Studios en conseguir cuatro películas en solitario y, con Hemsworth más de 10 años en papel, pese a todo el final de Thor: Love and Thunder ofreció una especie de cierre para la trama del asgardiano.