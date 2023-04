Chris Hemsworth está aceptando menos roles de actuación por un riesgo de Alzheimer

El actor australiano Chris Hemsworth habría comenzado a reducir drásticamente sus labores de actuación. Según reporta Page Six, la situación se debe a que el intérprete de Thor se enteró que corre el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

De acuerdo a lo que consta en el portal, la estrella de Hollywood se enteró de que está genéticamente predispuesto a desarrollar Alzheimer durante la producción de su serie documental “Limitless con Chris Hemsworth” presentada por Disney+.

Aunque Hemsworth descartó retirarse por completo en conversación con Vanity Fair, las fuentes de Page Six afirman que la lista de proyectos futuros de Hemsworth es lo suficientemente pequeña como para sugerir que la carrera del actor está tomando un giro.

De hecho, sus futuros proyectos solo implican la secuela Extraction 2 y Furiosa, spin-off de la saga Mad Max, las cuales ya están completamente filmadas. En tanto, su futuro en Marvel Studios no está cerrado, pero aún no está anunciada su participación en las próximas películas de Los Vengadores.

El único proyecto adicional listado en su futuro es una película biográfica basada en la vida del legendario luchador Hulk Hogan, aunque esta solo está en desarrollo por ahora y no tiene luz verde para iniciar su producción.

Por ahora el actor solo ha afirmado que planea ser más selectivo con sus roles, especialmente porque quiere mantenerse más conectado con la familia que formó con la también actriz Elza Pataki. No obstante, también ha recalcado que siente que su historia con el Dios del Trueno merece un cierre tal y como el que tuvieron otros actores del universo Marvel, como Robert Downey Jr. y Chris Evans.

“Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?”, planteó durante el año pasado.