Chris Hemsworth quiere seguir interpretando a Thor por todo el tiempo que sea posible

Cuando Thor: Love and Thunder llegue a los cines en julio de 2022, Thor se convertirá en el primer integrante del equipo principal de los Vengadores en contar con cuatro películas en solitario. Pero aunque ya hay quienes creen que la próxima cinta del dios del trueno podría marcar la despedida del hijo de Odín, Chris Hemsworth aseguró que todavía no quiere dejar ese papel.

En una reciente entrevista con The Today Show, Hemsworth fue consultado por su futuro como Thor antes los reportes que apuntan a que Tom Holland realizará otra trilogía de películas como Spider-Man.

“¿Cuántas Spider-Man ha hecho?”, preguntó Hemsworth entre risas sobre la cantidad de películas de Holland en el MCU. “Está un poco detrás de mí. Creo que ha hecho tres. He hecho seis o siete Thors, así que tal vez (firme para más películas)”.

“Mientras me acepten, apareceré. Pero siento que ese entusiasmo (por mí) podría estar menguando”, añadió el actor.

Obviamente los presentadores del programa le aseguraron a Hemsworth que aún existe interés por verlo como Thor, pero el actor bromeó que esa solo sería la situación en su natal Australia.

“A nivel internacional, pueden estar diciendo: ‘¡Desháganse de él! ¡Consigan a alguien más!’”, bromeó Hemsworth.

Mientras aún no está claro que pasará con la versión de Thor interpretada por Hemsworth tras lo que será Thor: Love and Thunder, cabe recordar que aquella película dirigida por Taika Waititi mostrará la transformación de Jane Foster (Natalie Portman) en Thor y también contará con el debut de Gorr the God Butcher (Christian Bale).

El estreno de Thor: Love and Thunder está fijado para julio de 2022.

