Chris Pratt aseguró que su voz como Mario “es diferente a todo lo que hayan escuchado antes” del personaje y su franquicia

¿Cómo sonará Mario en la nueva película de Super Mario Bros? Esa es la interrogante que ha perseguido a los fanáticos desde que se anunció que el clásico plomero de Nintendo sería interpretado por Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia, Jurassic World) en la nueva cinta realizada por el estudio Illumination.

Pero aunque aún no existe ningún avance o video que nos permita imaginar cómo se escuchará el Mario de Chris Pratt, una reciente declaración del actor puede indicarnos qué se estaría planeando al respecto.

Después de que el CEO de Illumination respaldara su elección como Mario, Pratt conversó con el portal Variety e indicó que su interpretación del hermano de Luigi será distinta a todo lo que hemos escuchado hasta ahora en la franquicia del personaje.

“Trabajé muy de cerca con los directores y probé algunas cosas y llegué a algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar a que la gente lo vea y escuche”, dijo Pratt. “Es una narración de voz en off animada. No es una película live-action. No voy a usar un traje de plomero ni correr por todas partes. Estoy proporcionando una voz para un personaje animado, y está actualizada y es diferente a todo lo que hayas escuchado antes en el mundo de Mario”.

Por supuesto, a estas alturas no tenemos cómo saber si eso será algo bueno o malo y recién podremos averiguar cómo resultó esa apuesta en abril de 2023, cuando Super Mario Bros llegue a los cines.