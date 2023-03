Chris Pratt demostró que puede hacer una voz parecida al Mario de los videojuegos

Una de las principales críticas que ha rondado en torno a la nueva película de Super Mario Bros es que el personaje titular, interpretado por Chris Pratt en la versión en inglés de la cinta, no suena igual que en los exitosos videojuegos de Nintendo.

Pero al parecer eso sería simplemente por una decisión creativa porque en una reciente entrevista Pratt demostró que es capaz de realizar una imitación bastante acertada del Mario de los videojuegos.

Como podrán ver en el clip que está a continuación, durante una entrevista con BBC The One Show, Pratt y explicó por qué algunas clásicas frases de Mario no están en la película y en el proceso dijo algunas famosas líneas del personaje.

En ese clip Pratt explica que “solo hemos escuchado a Mario decir algunas cosas”, pero cuando intentaron incorporar esas frases a la cinta no funcionó de manera orgánica con la historia de Mario y Luigi como hermanos trabajadores de Brooklyn que quiere mostrar la cinta realizada por Illumination y Nintendo. Una justificación que va en la línea con la defensa que previamente hizo uno de los directores de la película a la elección de Pratt como Mario.

Super Mario Bros se estrenará este 5 de abril en cines y, aparte de Pratt, su elenco incluirá a Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong, entre otros