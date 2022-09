Christiane Endler está entre las jugadoras mejor valoradas de FIFA 23

De cara al inminente lanzamiento de FIFA 23, ahora se ha dado a conocer el listado de las jugadoras mejor valoradas en el esperado videojuego.

Y en ese escenario, en donde la propuesta de la compañía EA le dará aún más espacio al fútbol femenino, la arquera Christiane Endler, capitana de la selección chilena, está entre las jugadoras mejor valoradas.

De acuerdo al listado de las jugadoras con el mejor rating, Endler se encuentra en el puesto número 9 con 89 puntos.

Dicha valoración tan alta no debería sorprender, ya que la jugadora logró el premio The Best de la FIFA durante el año pasado y desde hace varios años está en la élite mundial.

Las 25 jugadoras con el mejor rating en FIFA 23

La lista es encabezada por la mediocampista española Alexia Putellas, quien defiende los colores del Barcelona y cuenta con una valoración de 92 puntos. Esta es seguida por la delantera australiana Sam Kerr (Chelsea), la defensa francesa Wendie Renard (Lyon) y la delantera noruega Ada Hegerberg (Lyon). Estas tres últimas tienen un rating de 91.

A continuación encuentran la lista completa.

1. Alexia Putellas (España) - 92

2. Sam Kerr (Chelsea) - 91

3. Wendie Renard (Lyon) - 91

4. Ada Hegerberg (Lyon) - 91

5. Marie-Antoinette Katoto (PSG) - 90

6. Lucy Bronze (Inglatrerra) - 90

7. Alex Morgan (Estados Unidos) - 90

8. Caroline Graham Hansen (Noruega) - 90

9. Christiane Endler (Lyon) - 89

10. Vivianne Miedema (Arsenal) - 89

11. Beth Mead (Arsenal) - 88

12. Kadidiatou Diani (PSG) - 88

13. Mapi Leon (PSG) - 88

14. Irene Paredes (España) - 88

15. Jenni Hermoso (España) - 88

16. Alexandra Popp (Alemania) - 88

17. Sandra Paños (España) - 88

18. Amandine Henry (Lyon) - 88

19. Kim Little (Arsenal) - 88

20. Lina Magull (Alemania) - 87

21. Lauren Hemp (Manchester City) - 87

22. Grace Geyoro (PSG) - 87

23. Ashley Lawrence (PSG) - 87

24. Millie Bright (Chelsea) - 87

25. Lieke Martens (PSG) - 87

FIFA 23 se lanzará el 30 de septiembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC.