Christopher Nolan criticó la estrategia de estrenos de Warner Bros para 2021 y calificó a HBO Max como “el peor servicio de streaming”

Christopher Nolan es uno de los cineastas preferidos de Warner Bros, sin embargo, parece que la relación entre el director y el estudio ya no está en un buen pie debido a la reciente decisión de la compañía para sus estrenos de 2021.

Como recordarán, durante la semana pasada Warner Bros anunció que el próximo año lanzará a sus nuevas películas de manera simultánea en cines y en HBO Max, un streaming que solo está disponible en Estados Unidos.

La decisión del estudio obviamente no dejó indiferentes a los fanáticos y figuras de la industria del cine y es que, mientras las dudas en torno a la piratería y el futuro de los cines comienzan a asomarse, por ejemplo, Legendary Pictures ya planea acciones respecto a los estrenos de Dune y Godzilla vs Kong.

En ese escenario, Nolan finalmente dio sus impresiones sobre el plan del estudio y naturalmente el director que insistió en estrenar Tenet en cines durante la pandemia no está de acuerdo con el proyecto de Warner Bros.

En una entrevista con Etonline, Nolan fue consultado directamente sobre su reacción a la estrategia de estrenos del estudio que comenzará este 25 de diciembre con el debut de Wonder Woman 1984.

“Oh, quiero decir, (sentí) incredulidad. Especialmente la forma en que lo hicieron”, señaló Nolan. “Hay tanta controversia en torno a eso, porque no se lo dijeron a nadie. En 2021, tienen algunos de los mejores cineastas del mundo, tienen algunas de las estrellas más grandes del mundo que trabajaron durante años, en algunos casos, en estos proyectos muy cerca de sus corazones y que están destinados a ser experiencias de pantalla grande. Están destinados a estar disponibles para las audiencias más amplias posibles ... Y ahora se están utilizando como líderes en pérdidas para el servicio de streaming, para el incipiente servicio de streaming, sin ninguna consulta”.

Warner Bros planea lanzar en cines y HBO Max a las 17 películas que componen su grilla de estrenos para 2021. Un plan que abarca a títulos como Dune, The Matrix 4, The Suicide Squad y Godzilla vs. Kong. En ese sentido, Nolan sostiene que esta estrategia del estudio pasa a llevar el trabajo de los involucrados en todas esas cintas.

“Entonces, hay mucha controversia. Es muy, muy, muy, muy complicado. Un verdadero cebo y cambio. Sí, no es así como tratas a los cineastas, las estrellas y las personas que (...) estos muchachos, han dado mucho por estos proyectos. Merecían ser consultados y comentados sobre lo que iba a pasar con su trabajo”, añadió el director de Interstellar.

Pero las impresiones de Nolan no quedaron allí y en una declaración posterior a The Hollwyood Reporter el director no solo reiteró sus críticas a la estrategia del estudio sino que también apuntó directamente contra HBO Max.

“Algunos de los cineastas más importantes de nuestra industria y las estrellas de cine más importantes se acostaron la noche anterior pensando que estaban trabajando para el mejor estudio cinematográfico y se despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio de streaming”, sentenció Nolan.

“Warner Bros. tenía una máquina increíble para hacer que el trabajo de un cineasta saliera en todas partes, tanto en los cines como en el hogar, y lo están desmantelando mientras hablamos”, añadió. “Ni siquiera comprenden lo que están perdiendo. Su decisión no tiene sentido económico, e incluso el inversor de Wall Street más casual puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción“.

Ninguna película de Nolan debutará en 2021 bajo la nueva estrategia de Warner Bros, sin embargo, durante este año el estudio presentó a Tenet en medio de la pandemia y la cinta solo logró recaudar $359 millones de dólares en un escenario en que muy pocas personas estaban dispuestas a ir al cine y donde su estreno no se puedo concretar en varios países.

En ese sentido, pese a que Nolan no sacó conclusiones negativas del debut de su nueva película, el estudio aparentemente aprendió otras lecciones y a partir del debut de esa cinta comenzó a trazar planes diferentes para sus nuevas producciones que eventualmente derivaron en esta apuesta mixta de cines y streaming.