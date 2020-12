Warner Bros estrenará todas sus películas de 2021 simultáneamente en cines y HBO Max

En un sorpresivo movimiento enmarcado en la pandemia, Warner Bros anunció que planea repetir la estrategia que implementará con Wonder Woman 1984 y durante 2021 estrenará todas sus películas de manera simultánea en cines y HBO Max.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, durante este jueves el estudio anunció que su grilla de películas para 2021 llegará a HBO Max el mismo día que se concretarán los estrenos cinematográficos y cada estreno permanecerá en el servicio por un mes.

En ese sentido, Warner Bros dice que estas nuevas reglas solo serán por la pandemia y THR destaca que el estudio planea otros beneficios como un mayor porcentaje de dinero por entrada para mantener contentos a los propietarios de los cines en Estados Unidos.

“Vivimos en tiempos sin precedentes que exigen soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group”, dijo Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios y Networks Group. “Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el contenido nuevo es el elemento vital de la exhibición cinematográfica, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en Estados Unidos probablemente operarán a capacidad reducida durante el 2021″.

“Con este plan único de un año, podemos apoyar a nuestros socios en la exhibición con un flujo constante de películas de clase mundial, al mismo tiempo que brinda a los espectadores que no tienen acceso a los cines o que no están listos para volver al cine la oportunidad de ver nuestras increíbles películas de 2021. Lo vemos como un beneficio mutuo para los amantes del cine y los exhibidores, y estamos sumamente agradecidos con nuestros socios cinematográficos por trabajar con nosotros en esta innovadora respuesta a estas circunstancias”, añadió.

Pero ¿qué películas se estrenarán bajo este modelo? Hay varios títulos que destacan como The Matrix 4, Dune y The Suicide Squad, por lo que aquí tienen un listado:

The Suicide Squad

The Matrix 4

Dune

Godzilla vs. Kong

Space Jam: A New Legacy

Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Reminiscence

Malignant

The Many Saints of Newark

King Richard