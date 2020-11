Wonder Woman 1984 llegará al mismo tiempo a HBO Max y los cines durante la próxima Navidad

Finalmente la pandemia de COVID-19, cuyas cifras han aumentado dramáticamente en Estados Unidos durante la última semana, pudo más. El conglomerado WarnerMedia decidió lanzar Wonder Woman 1984 en la plataforma de streaming HBO Max durante la próxima Navidad.

Al mismo tiempo, el estudio lanzará la película en cines de Estados Unidos, aunque dicho lanzamiento se complica debido a que una serie de cines tuvieron que cerrar nuevamente debido a los costos de mantener las salas abiertas con un flujo de espectadores muy por debajo de la norma.

Según consta en Variety, “el plan de estreno poco convencional se produce cuando un 50% de los cines de Estados Unidos están cerrados, incluidos los principales mercados cinematográficos como Nueva York y Los Ángeles, y muchos aún dudan en ir al cine”.

En tanto, “a nivel internacional, donde HBO Max no está disponible, Wonder Woman 1984 se proyectará en cines. Sin embargo, nuestras fuentes sugieren que la fecha de lanzamiento en el extranjero podría cambiar”.

Obviamente la decisión tiene una consecuencia directa para el estreno en salas, inclusive en aquellos lugares en donde los cines puedan funcionar, ya que apenas la película llegue al servicio de streaming, también estará disponible en las plataformas piratas. Eso inevitablemente afectará el dinero que potencialmente podría haber generado la película.

En esa línea, la decisión no tuvo que haber sido fácil para el estudio, ya que la primera película de Wonder Woman fue todo un hit a nivel de recaudación y las expectativas no eran menores para esta secuela. Pero las filmaciones terminaron en diciembre de 2018 y mantener la película sin ningún tipo de distribución también generaba un costo.

De ahí que, al estrenarse directamente en un streaming, el principal objetivo será atraer nuevos suscriptores. Pero como HBO Max no está disponible ampliamente, aquello solo se acotará a Estados Unidos.

Lamentablemente, el escenario en el resto del mundo, cortesía del coronavirus, es completamente incierto.