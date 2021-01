Clark Kent y su familia regresan a Smallville en el primer tráiler de Superman & Lois

Un día después de que se revelara que Superman & Lois tendrá un estreno extendido, The CW dio a conocer un nuevo tráiler de la próxima serie del Arrowverso.

Este adelanto es el primer avance de Superman & Lois que presenta escenas de la serie y, con un tono bastante sombrío, recalca la premisa que se ha anticipado durante meses y es que durante esta producción la pareja titular deberá volver a Smallville para tratar de criar a sus hijos adolescentes y lidiar con distintos desafíos laborales.

En ese sentido, el tráiler de Superman & Lois plantea que los reporteros aparentemente perderán sus empleos en The Daily Planet, y Clark en particular tendrá que lidiar con la desconfianza de sus propios hijos. Todo claro mientras las amenazas al planeta y misiones para Superman no faltarán.

Puedes ver el nuevo tráiler de Superman & Lois aquí:

Superman & Lois será protagonizada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman y Elizabeth Tulloch como Lois Lane. La serie fue desarrollada por Todd Helbing (The Flash) estrenará el 23 de febrero en Estados Unidos.