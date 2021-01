El regreso de The Flash fue aplazado porque el estreno de Superman & Lois será más largo

La espera por la séptima temporada de The Flash será un poco más larga de lo presupuestado. Pese a que la serie ya tardó más de lo usual en presentar su nuevo ciclo debido a la pandemia, ahora The CW aplazó el estreno de los nuevos episodios para darle más espacio a Superman & Lois.

Como recordarán, originalmente The CW planeaba estrenar a la séptima temporada de The Flash el próximo 23 de febrero, el mismo día en que se concretará el debut de Superman & Lois. Sin embargo, ahora el canal cambió ese plan porque realizará un estreno más largo de la nueva serie de Superman que, además de contemplar 2 episodios, será complementado por un especial de 30 minutos llamado “Legacy of Hope”.

En ese escenario, el regreso de The Flash fue postergado y finalmente no se concretaría hasta el próximo 2 marzo en Estados Unidos.

La primera temporada de Superman & Lois seguirá a la pareja titular mientras intenta criar a sus hijos, Jonathan y Jordan, en Smallville. Todo mientras la séptima temporada de The Flash retomará la lucha de Barry Allen y sus aliados contra Eva McCulloch.