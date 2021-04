Clone Wars no sería el final: Anakin Skywalker aparecerá en otro proyecto animado de Star Wars

Parece que el final de Star Wars: The Clone Wars no marcará la conclusión de las apariciones animadas de Anakin Skywalker y es que aunque desde Lucasfilm todavía no revelan nada concreto, Matt Lanter aseguró que el personaje aparecerá en un nuevo proyecto de la compañía.

En el marco de una entrevista con EW, el actor que se encargó de realizar la voz de Anakin en la versión en idioma original de The Clone Wars reveló que retomará ese papel en un proyecto que aún no puede detallar.

“Hay una nueva animación de Lucasfilm. He sido parte de algunas cosas de las que no puedo hablar todavía. Verán a Anakin de nuevo”, dijo Lanter. “Nunca abandono a Anakin, ya sea que esté haciendo un videojuego o algo nuevo para Lucasfilm Animation”.

Si bien Lanter no reveló en qué proyecto volverá a interpretar a Anakin, no hay que especular mucho para notar que que Star Wars: The Bad Batch se asoma como la principal opción para una nueva aparición del personaje. Después de todo, aunque esa serie está ambientada después de The Clone Wars, Skywalker perfectamente podría figurar en un flashback.

No obstante, como por el momento no hay nada confirmado, tampoco se puede descartar que Lucasfilm Animation esté trabajando en otros proyectos que contemplen a Anakin como parte de su historia.

En ese sentido, lo único cierto por ahora es que la versión animada de Anakin aparecerá en otra historia después del cierre de Clone Wars y la presencia de Darth Vader en Rebels. Todo mientras que en el terreno live-action el personaje también regresará de la mano de Hayden Christensen en la serie Obi-Wan Kenobi.