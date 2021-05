Como nadie lo encontró en 20 años, un desarrollador reveló un easter egg oculto en la Xbox original

En algunos meses más se cumplirán 20 años desde el lanzamiento de la Xbox original, pero aunque a estas alturas sería fácil creer que ya no quedan secretos respecto a esa consola, recientemente se destapó a un nuevo easter egg que había permanecido oculto en aquel dispositivo de Microsoft.

Resulta que un desarrollador que trabajó en la Xbox original contactó al portal Kotaku para revelar cómo se puede descubrir a un easter egg que aparentemente nadie había encontrado en todo el tiempo que ha pasado desde que debutó la consola.

Pero no es ilusionen, porque el contenido del easter egg ciertamente no es muy entretenido y lo más llamativo tiene que ver con el montón de pasos que se tienen que seguir para verlo.

Así, según explica Kotaku, si quieren ver este easter egg en su propia consola, tendrán que copiar un CD al hardware de la Xbox y, cuando la consola les pida que seleccionen el nombre del albúm, deberán escribir “Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!”. Pero no es necesario que cuenten las 26 letras “y” porque pueden llenar con esa letra hasta el final del campo de escritura y luego reemplazar a la última “y” por un signo de exclamación.

Desde ahí, después de que los archivos se copien, tienen que volver al menú principal de la consola e ingresar al apartado de “Información del sistema” y en ese lugar encontrarán al easter egg que consiste en los nombres de todos los desarrolladores que participaron en la creación de la interfaz de la primera Xbox.

Como este no es un easter egg particularmente divertido y hay que seguir un proceso muy específico para encontrarlo, no hay que especular mucho para entender porque nadie lo había descifrado. Pero aún así no deja de ser curioso que, a casi dos décadas de su debut la consola, esta aún oculte misterios.

“Realmente no esperaba que lo encontraran, a menos que el código fuente se filtrara o alguien hiciera ingeniería inversa en el tablero”, señaló el desarrollador que compartió el easter egg con Kotaku.

“Decidí compartirlo ahora ya que han pasado 20 años, y pensé que sería genial si la gente supiera que esto realmente existe. Sé que a muchos sitios les gusta rastrear este tipo de cosas y todas las personas en esa lista ya no trabajan para Microsoft“, agregó. “También pensé que si no lo hacía ahora, probablemente nunca sucedería. ¡Había pasado tanto tiempo que ni siquiera podía recordar lo que lo provocaba! Tuve que conectar la Xbox y probar varias cosas para estar seguro”.

Puedes ver un video que demuestra este “secreto” de la Xbox original aquí: