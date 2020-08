Con canción viral de Tik Tok anuncian Just Dance 2021

Durante la jornada de hoy desde Ubisoft anunciaron Just Dance 2021, la próxima entrega de la popular franquicia de juegos de baile, y que llegará el 12 de noviembre a Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Stadia.

Esta nueva entrega incluirá más de 40 canciones nuevas y universos, y según mencionan desde Ubisoft “hay música para todos en Just Dance 2021, incluyendo “all the good girls go to hell” de Billie Eilish y “Don’t Start Now” de Dua Lipa”, además, el juego contará con el popular hit viral de Tik Tok, Dance Monkey, canción que además acompaña al tráiler de anuncio.

Sumado a esto, se sumará un modo quickplay, el cual permitirá saltar a jugar de inmediato desde el menú con una lista de reproducción aleatoria. Además, regresarán una serie de modos clásicos, como Sweat Mode, Kids Mode, Modo Cooperativo, y Just Dance Unlimited.

De las nuevas canciones se dieron a conocer las siguientes:

“Señorita” por Shawn Mendes & Camila Cabello

“Dance Monkey” por Tones And I

“Que Tire Pa Lante” por Daddy Yankee

“Don’t Start Now” por Dua Lipa

“Temperature” por Sean Paul

“Feel Special” por TWICE

“Juice” por Lizzo

“all the good girls go to hell” por Billie Eilish

“In The Navy” por The Sunlight Shakers

“Zenit” por ONUKA

“Heat Seeker” por DREAMERS

Según dieron a conocer desde la desarrolladora el juego posteriormente llegará a Xbox Series X y PlayStation 5.