Con un sangriento clip confirman a la tercera temporada de The Boys

Como parte del panel en la Comic@Home, los productores ejecutivos de la serie, Seth Rogen y Evan Goldberg, confirmaron que la adaptación de The Boys ya aseguró una tercera temporada bajo el amparo de Amazon Prime. No solo eso, Jeffrey Dean Morgan se sumará al elenco de la serie.

Al mismo tiempo, de cara a la segunda temporada, que se estrenará en septiembre, Amazon estrenará un programa adicional llamado Prime Rewind: The Boys, conducido por Aisha Tyler y que acompañará a la emisión de cada episodio semanal.

Eso no es todo. También revelaron un breve clip de la segunda temporada que presenta el enfrentamiento entre The Boys a bordo de una lancha contra el fsuperhéroe The Deep, quien comanda a una ballena. Los resultados, obviamente, son sangrientos.

Vean el video a continuación.