Con un tráiler presentan a la película en la que Batman confrontará a un terror lovecraftiano

El próximo 28 de marzo se concretará el lanzamiento de Batman: La Maldición que Cayó sobre Gotham, una nueva película de Warner Bros. Animation que estará basada en el cómic del mismo nombre escrito por Mike Mignola y Richard Pace, dibujada por Troy Nixey y con tintas de Dennis Janke. Con tres números, la serie limitada fue publicada oreiginalmente entre noviembre del año 2000 y enero de 2001.

Presentada en plataformas digitales, Blu-ray y Blu-ray 4K Ultra HD, la película abordará un misterio sobrenatural en el que Batman se enfrenta a fuerzas sobrenaturales lovecraftianas que amenazan la existencia de Gotham. En el camino, el hombre murciélago se topará con versiones reinventadas de Green Arrow, Ra’s al Ghul, Mr. Freeze, Killer Croc, Two-Face y James Gordon, entre otros.

Asimismo, la historia situada en la década de 1920 incluye elementos inspirados por la novela The Lurker on the Threshold, co-escrita por H.P. Lovecraft.

Vean el tráiler a continuación.

La película contará con las voces de David Giuntoli (Grimm, A Million Little Things) como Batman, tras su debut en Batman: Soul of the Dragon. A este se sumarán Tati Gabrielle (Kaleidoscope) como Kai Li Cain, Christopher Gorham (The Lincoln Lawyer) en el rol de Oliver Queen, Patrick Fabian (Better Call Saul) como Harvey Dent, John DiMaggio (Futurama) como James Gordon, y David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad, Ant-Man) interpretará a Grendon.