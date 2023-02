Confirman 10 nuevos juegos de cara al lanzamiento de PS VR2

A través de un comunicado en su blog oficial, Playstation confirmó una serie de nuevos títulos que se sumarán al catálogo del PS VR2, el nuevo dispositivo de realidad virtual.

Según recalcan desde la compañía, la lista de juegos que acompañarán al lanzamiento, programado para el próximo 22 de febrero, superará los 40 títulos.

“Además de esto, para todos aquellos que adquieran el nuevo PS VR2, tendrán la posibilidad de probar juegos exclusivos antes del lanzamiento y demos de títulos para orientar un poco tus aventuras con este fantástico accesorio. Este contenido estará disponible a través de su incorporación al sistema y mediante la PlayStation Store”, recalcan a través de un comunicado.

Dicha pruebas incluirán contenido como Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village y Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, entre otros.

La siguiente es la lista de 10 títulos nuevos que se agregan al catálogo:

Another Fisherman’s Tale

Gorn

Nock: Fútbol con arco y flecha

Hellsweeper VR

Ragnarock

Runner

Startenders: Intergalactic Bartending

Sushi Ben

Swordsman VR

Unplugged: Air Guitar

Pueden conocer más detalles en el blog de Playstation.