Confirman los primeros detalles para la primera película animada de Avatar: The Last Airbender

Durante su presentación en la Cinema Con 2023 Paramount confirmó los primeros detalles sobre la primera película animada de Avatar: The Last Airbender.

Según recogen Collider y ScreenRant, Paramount ratificó que esta nueva cinta de la franquicia de Aang se estrenará el 10 de octubre de 2025 en los cines de Estados Unidos.

Tal y como habían anticipado los rumores esta película será una secuela de la serie original de Avatar: The Last Airbender y estará ambientada varios años después de la derrota del Señor del Fuego Ozai.

En ese sentido, Paramount ratificó que Aang, Katara, Sokka, Zuko y Toph volverán en esta película, pero ahora se presentarán como adultos de treinta y tantos años.

Recuerden que el canon del mundo de Avatar: The Last Airbender establece que Aang, Katara, Sokka, Zuko y Toph vivieron varias aventuras tras el final de la serie original (algunas de ellas relatadas en cómics) y forjaron el mundo moderno que conocemos en The Legend of Korra. Por ahora no hay una sinopsis sobre la historia de esta película, pero su propuesta será dirigida por Lauren Montgomery.