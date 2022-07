Confirman que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio regresarán como Daredevil y Kingpin en la serie de Echo

Aunque Marvel Studios aún no concreta ningún anuncio al respecto, el regreso de Daredevil y Kingpin ya es prácticamente oficial.

Después de todo, un par de días después de que comenzaran a circular los primeros rumores al respecto, The Hollywood Reporter confirmó que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio regresarán como Matt Mrudock/Daredevil y Wilson Fisk/Kingpin en la serie de Echo que está desarrollando Marvel Studios.

Por el momento no hay muchos detalles sobre qué papel jugarán el vigilante de Hell’s Kitchen y el líder criminal en el programa que a partir de la serie de Hawkeye se enfocará en la versión de Maya Lopez interpretada por la actriz Aquala Cox. No obstante, The Hollywood Reporter sostiene que “Echo incluirá una trama en la que Daredevil (...)está buscando a un antiguo aliado”, algo que se alinea con el rumor original de The Weekly Planet respecto que Matt estaría buscando a Jessica Jones.

Recuerden que por ahora la relación entre el MCU y las series de Marvel desarrolladas por Marvel Television y emitidas por Netflix aún no está muy clara pese a que recientemente esos programas se añadieron a Disney Plus, por lo que sin duda una aparición de Krysten Ritter como Jessica Jones sería bastante llamativa.

Echo planea estrenarse en 2023 y ya está desarrollando sus filmaciones con ese objetivo. Todo mientras que Marvel Studios también estaría planificado una nueva serie de Daredevil.