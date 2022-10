Confirman que Harrison Ford será Thunderbolt Ross en Capitán América 4

Durante la semana pasada les contamos que se había revelado que nada más ni nada menos que Harrison Ford se sumaría al universo de Marvel Studios e interpretaría a Thaddeus “Thunderbolt” Ross en algunos de los próximos proyectos de la compañía comandada por Kevin Feige.

Bueno aunque aún no hay un anuncio formal al respecto, este lunes desde Deadline confirmaron que efectivamente Ford será el nuevo “Thunderbolt” Ross del MCU.

Ford, quien obviamente es reconocido por su amplia carrera en el cine que incluye a sagas como Star Wars e Indiana Jones, incialmente aparecerá como Ross en Captain America: New World Order, la nueva película de la franquicia del Centinela de la Libertad que estará centrada en Sam Wilson (Anthony Mackie) y seguirá los eventos de The Falcon and the Winter Soldier.

Captain America: New World Order será dirigida por Julius Onah y se estrenará en marzo de 2024 como parte de la Fase 5 del MCU. Tengan en cuenta que el estreno de Capitán América 4 será solo unos meses antes que el debut de Thunderbolts, la cinta sobre el equipo que Ross comanda en los cómics de Marvel y que llegará en julio de 2024.

Pero aunque los rumores preliminares sostenían que Ford volvería como Ross en la cinta de los Thunderbolts, los reportes que ratificaron al actor en el papel no corroboran ese detalle.

Finalmente cabe recordar que Thaddeus “Thunderbolt” Ross no debutará en el MCU con el papel de Ford en la cuarta película del Capitán América ya que William Hurt encarnó al personaje en The Incredible Hulk y otras entregas como Captain America: Civil War antes de su muerte.