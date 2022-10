Harrison Ford será el nuevo General Ross en el universo de Marvel Studios

Luego de que la información surgiese como un rumor, ahora el portal Slashfilm.com confirmó que Marvel Studios fichará a una de las estrellas más importantes de la historia de Hollywood.

El legendario Harrison Ford, cuyo último proyecto es la culminación de la saga de Indiana Jones, se sumará al MCU para interpretar al General Thaddeus “Thunderbolt” Ross, el que personaje que previamente interpretó el recientemente fallecido William Hurt.

Aunque no existen detalles oficiales, en el podcast The Hot Mic agregaron que la primera película Marvel en la que participará Ford será en Captain America: New World Order.

Luego el actor tendrá un rol mucho más relevante en la película de Los Thunderbolts, la cual conformará a un equipo que incluirá a personajes como Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour) y Taskmaster (Olga Kurylenko), entre otros.

Finalmente, también tengan en cuenta que en los cómics, “Thunderbolt” Ross se convierte en el Red Hulk, por lo que también a futuro podría concretarse un proyecto en el que Ford colisione de lleno contra el Bruce Banner interpretado por Mark Ruffalo.