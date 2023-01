Conozcan a las nuevas Tortugas Ninja que seguirán los pasos de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo

[Esta nota incluye spoilers sobre Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin- The Lost Years #1]

Cuando Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin concluyó a comienzos del año pasado, el epílogo del quinto número del cómic tanteó el debut de una nueva generación de Tortugas Ninja que estaban siendo criadas por April O’Neil y su hija, Casey Marie Jones.

Y aunque en esa entrega no se profundizó en esos personajes, ahora IDW finalmente nos entregó más detalles respecto a las nuevas Tortugas Ninja.

De la mano de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin- The Lost Years #1, el primer número del spin-off que profundizará en las aventuras de Michelangelo previas a los eventos de The Last Ronin, el equipo creativo compuesto por Kevin Eastman, Tom Waltz, SL Gallant y Ben Bishop también abordó una historia situada en el presente en Nueva York donde Casey Marie Jones ya está trabajando con las pequeñas tortugas.

Al igual que Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo, estas nuevas tortugas mutantes son hermanos (bueno, hermanos y hermanas) y sus nombres Odyn, Yi, Moja y Uno.

Odyn, Yi, Moja y Uno todavía son pequeños en su primera aparición formal y no les está yendo muy bien con el entrenamiento que la hija de April O’Neil y Casey Jones pretende impartir en base al libro que le dejó Michelangelo. No obstante, la promesa es que crecerán a medida que avanzan los números de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin- The Lost Years #1.

“Cada número también salta hacia adelante en el tiempo. Así que estoy tomando ese mundo establecido de Last Ronin y esos personajes y asegurándome, en cuanto al diseño, de que crezcan y evolucionen visualmente a través de la obra de arte en cada edición”, comentó Bishop (vía Gizmodo). “Por ejemplo, tal vez a medida que pasa el tiempo, las cosas mejoran, la tecnología avanza, la ropa se vuelve más elegante y aerodinámica... o tal vez sucede lo contrario y las cosas se vuelven cada vez más post-apocalípticas y sombrías. Mientras tanto, estas nuevas tortugas están creciendo. Dediqué mucho tiempo y me preocupé por incorporar esos elementos narrativos en la obra de arte. Con suerte, hará una gran diferencia al sumergir aún más al lector en el libro. Creo que lo hará”.

De hecho, aunque tendremos que esperar hasta marzo para el segundo número de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin- The Lost Years, ya hay un vistazo a cómo se verán los sucesores de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo cuando crezcan.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin- The Lost Years #2 será publicado en marzo.